Autoridades interceptam barcos com 145 refugiados no Mediterrâneo

SEVILHA - Duas embarcações com 145 pessoas a bordo foram interceptadas na madrugada desta sexta-feira, 7, nas águas do Estreito de Gibraltar, e foram conduzidas até a cidade de Cádiz, no sul da Espanha, informaram autoridades locais.

Equipes da Guarda Civil e do Resgate Marítimo confirmaram que na primeira embarcação iam 70 pessoas e na segunda, 75. Todos se encontram em bom estado de saúde.

Na quinta-feira, 6, foram resgatadas pelo menos 178 pessoas em cinco barcos precários, dois próximos ao Estreito de Gibraltar.

O desaparecimento de 49 imigrantes nesta semana, com o naufrágio de uma embarcação procedente de Marrocos, foi um dos piores da última década do Mar Mediterrâneo espanhol. Somente três dos 52 imigrantes que partiram no bote que naufragou foram resgatados e levados ao porto. / EFE