Autoridades investigam relação entre onda de calor histórica e mortes no Canadá e nos EUA

Os efeitos da onda de calor que castiga o oeste do Canadá e o noroeste dos Estados Unidos se tornaram mais aparentes nesta quarta-feira, 30, quando autoridades canadenses e americanas confirmaram que vão investigar se dezenas de casos de morte súbita foram provocados pelas temperaturas recordes registradas nos últimos dias.

De acordo com Lisa Lapointe, legista-chefe da Colúmbia Britânica, 233 mortes foram relatadas entre a sexta-feira, 25, e segunda, 28, cerca de 100 a mais do que o comum para o período.

Apenas em Vancouver, a polícia foi acionada para atender mais de 65 casos de morte súbita desde o começo da onda de calor, apesar de normalmente haver apenas três ou quatro chamados deste tipo. Mais policiais foram acionados para dar conta da alta demanda, mas apenas na terça-feira, 29, surgiram 20 novos casos.

"Nós nunca vimos nada assim, ficamos com os corações partidos", disse o sargento Steve Addison em um comunicado.

A Real Polícia Montada do Canadá em Surrey, cidade da região metropolitana de Vancouver, confirmou que atendeu 35 casos de morte súbita em 24 horas.

A atual onda de calor é provocada pela movimentação de um sistema atmosférico de alta pressão, que empurra o ar quente em direção ao solo. Esse ar aquece ainda mais à medida que é comprimido, fazendo quem está na região sentir muito mais calor. Isso também minimiza o vento e a cobertura de nuvens, e muda o curso de outros sistemas atmosféricos, podendo durar dias.

Essa movimentação também provocou um fenômeno conhecido como "cúpula de calor". À medida que o calor retido pelo sistema de alta pressão aquece uma área, o solo perde umidade e fica ainda mais suscetível a aquecer ainda mais. Neste momento, o sistema de alta pressão atua como a tampa de uma panela, retendo calor e aquecendo ainda mais a região afetada.

Lytton, uma cidade canadense localizada no centro da Columbia Britânica, quebrou esta semana o recorde de temperatura mais alta de todos os tempos do Canadá três vezes - o recorde atual são os 49,6 graus Celsius registrados na terça-feira, 29. A maior temperatura registrada anteriormente no Canadá, que é amplamente conhecido por seus invernos brutais, foi de 45 graus Celsius, ocorrida em Saskatchewan, em 1937.

Os climatologistas afirmam que a intensidade e a duração da onda de calor podem ser atribuídas ao aumento das temperaturas globais. John Horgan, o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, disse na terça-feira que a onda de calor demonstra os perigos das mudanças climáticas.

"A grande lição que aprendemos nos últimos dias é que a crise climática não é uma ficção", disse ele em entrevista coletiva. "É absolutamente real."

Nos Estados Unidos, pelo menos 12 mortes estão sendo tratadas como resultado da onda de calor nos Estados de Washington e Oregon, os mais afetados pela alta da temperatura no país, segundo um levantamento da agência de notícias EFE. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) estimou uma máxima de 49 graus Celsius para a região nesta quarta.

O presidente americano, Joe Biden, participou de uma reunião de cúpula com os governadores de Estados do Oeste dos EUA para discutir estratégias para evitar possíveis crises provocadas pelo calor.

Uma das grandes preocupações é que as altas temperaturas resultem em uma temporada de incêndios ainda mais grave que a dos últimos anos.

Muitas das propostas que Biden discutiu com os governadores - incluindo um aumento permanente para bombeiros federais para cerca de US$ 15 por hora, detecção precoce de incêndios por satélite e melhores equipamentos de combate a incêndios - provavelmente não estarão prontas para a temporada de incêndios florestais que já começou em partes do Oeste.

A exceção, segundo declaração de Biden nesta quarta, seriam alguns bônus imediatos para os bombeiros. O período de atuação de bombeiros temporários também foi autorizado pelo presidente. / NYT, AP, EFE E REUTERS