Autoridades investigam resultado de loteria na África do Sul: 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Uma sequência incomum de números sorteados pela loteria nacional da África do Sul deixou os apostadores estupefatos e levantou acusações de fraude depois que 20 pessoas dividiram o prêmio. Os números sorteados foram 5, 6, 7, 8, 9 e 10, como "jackpot", na noite de terça-feira, 1.

De acordo com a Comissão Nacional de Loterias da África do Sul (NLC, na sigla em inglês), 20 apostadores sortudos ganharam cerca de R$ 2 milhões cada. Outros 79 faturaram cerca R$ 3 mil por adivinhar a sequência, mas errar o "jackpot".

“Parabéns aos 20 vencedores do sorteio desta noite”, tuitou a loteca sul-africana. "Esses números podem ser inesperados, mas percebemos que muitos apostadores jogaram essa sequência."

A maioria dos sul-africanos, no entanto, não engoliu o resultado. Perplexos, muitos usaram as redes sociais para reclamar e acusar o sorteio de fraude.

As chances de se ganhar na loteria da África do Sul são de 1 em 42.375.200 -- a quantidade de combinações diferentes ao selecionar cinco bolas de um total de 50, mais uma bola de bônus, o "jackpot".

“É a loteria se mostrando uma farsa”, postou um usuário do Twitter. “Vinte vencedores? De jeito nenhum isso é coincidência", escreveu outro. Alguns pediram uma investigação semelhante à que foi aberta durante o mandato de nove anos do ex-presidente Jacob Zuma.

A NLC disse que a combinação de seis números consecutivos não tem precedentes e prometeu analisar o sorteio. O porta-voz da NLC, Ndivhuho Mafela, disse que a comissão conduzirá uma revisão e, "se houver algo errado, revelaremos”. "Já iniciamos o processo de revisão."

Especialistas disseram que as probabilidades de sequências são as mesmas que qualquer outra combinação. Segundo eles, o fato de haver múltiplos ganhadores pode ter relação com a própria sequência de 5 a 10.

Embora não seja incomum que dois jogadores dividam o "jackpot", vários vencedores são extremamente raros. Em março de 2003, 33 jogadores dividiram o "jackpot", de acordo com um site sul-africano que registra os resultados. / AFP