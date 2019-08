Autoridades italianas ordenam que 28 crianças e adolescentes desembarquem do navio ‘Open Arms’

As autoridades italianas ordenaram neste sábado, 17, o desembarque em Lampedusa dos 28 menores desacompanhados que estão a bordo do navio Open Arms. A decisão foi tomada a partir de um pedido do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e contra a vontade do ministro do Interior Matteo Salvini.

A polícia italiana já está no porto de Lampedusa para o início das operações de desembarque do navio, que tem 134 imigrantes resgatados a bordo. A equipe da ONG espanhola que comanda o barco declarou estado de necessidade neste sábado, após passar mais de duas semanas sem permissão para atracar, e afirmou não ser mais capaz de garantir a seguraça da tripulação.

Conte havia enviado uma carta a Salvini pedindo pela segunda vez permissão para que as crianças resgatadas desembarcassem imediatamente. Salvini respondeu que, apesar de não concordar, iria ‘tomar medidas para que não houvessem obstáculos para a execução desta ordem’. O líder ultradireitista afirmou que, ‘enquanto Madri não move um músculo, as pressões se multiplicam sobre a Itália’.

A Justiça também ordenou uma inspeção médica no navio para para verificar as condições higiênico-sanitárias dos imigrantes a bordo.