Autoridades lembram vítimas do holocausto com orações Sobreviventes do holocausto, políticos e líderes religiosos marcaram o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, neste domingo, com orações e alertas para que tais horrores não se repitam. Os eventos ocorreram em locais como Auschwitz-Birkenau, o ex-campo de concentração no sul da Polônia onde alemães mataram pelo menos 1,1 milhão de pessoas, em sua maioria judeus. Em Varsóvia, pessoas oraram em frente a um monumento aos combatentes do Levante do Gueto de Varsóvia, ocorrido em 1943.