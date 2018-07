Autoridades mexicanas acham 19 corpos em Chihuahua

Segundo o Ministério Público, 11 corpos são do sexo masculino e devem ter sido enterrados há cerca de dois anos, época em que a região registrou ataques entre quadrilhas de traficantes. Os corpos foram encontrados em Ejido Jesus Carranza, a 40 quilômetros de Ciudad Juárez.

Autoridades do país também descobriram mais oito corpos que foram atirados, recentemente, perto da cidade de Rosales, a 200 quilômetros da fronteira com o Texas. Segundo as fontes, as vítimas foram torturadas e queimadas. As informações são da Dow Jones.