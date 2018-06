Autoridades mexicanas exumam 9 dos 116 corpos encontrados em fossa comum

TETELCINGO, MÉXICO - Autoridades do Estado de Morelos, no centro do México, exumaram 9 dos 116 corpos encontrados em uma fossa cavada irregularmente, despertando esperanças para os parentes de milhares de desaparecidos no país, informou um perito que participa dos trabalhos.

Abimelec Morales, coordenador dos peritos da Comissão Científica da Universidade Autônoma do Estado de Morelos (UAEM), revelou que dos nove corpos exumados, apenas sete "têm elementos que podem ajudar em sua identificação".

O Ministério Público reconheceu que 116 cadáveres foram enterrados nessas covas em 28 de março de 2014, localizadas em um cemitério do povoado de Tetelcingo, no município de Cuautla, vizinho à Cidade do México.

Autoridades contam com processos de investigação de apenas 88 dos corpos colocados na fossa. A exumação é acompanhada por parentes de desaparecidos.

No México há mais de 20 mil pessoas cujo paradeiro se desconhece, em meio à violência ligada ao tráfico de drogas.

A promotoria de Morelos, um dos Estados com mais altos índices de sequestros no México, informou que a exumação vai durar uma semana.

Os corpos serão levados a outro cemitério de Tetelcingo, onde o governo construiu 25 túmulos de cimento, com 10 gavetas cada um, para receber 250 corpos plenamente registrados que ficarão a disposição dos familiares. /AFP