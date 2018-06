Autoridades mexicanas investigarão sequestro do filho de ‘El Chapo’

CIDADE DO MÉXICO - A Procuradoria Geral do México anunciou que assumirá a investigação do sequestro de Jesús Alfredo Guzmán, filho do famoso traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A Promotoria Geral do Estado de Jalisco entregará à Procuradoria "os expedientes da investigação, como evidências e veículos assegurados, telefones celulares e demais objetos que fazem parte da investigação", indicou em um comunicado. A medida se dá em virtude de diversos delitos de foro federal terem sido cometidos.

O secretário-geral do governo de Jalisco, Roberto López Lara, informou que policiais municipais de Puerto Vallarta, onde foi sequestrado o filho de El Chapo na madrugada de segunda-feira, são investigados por sua suposta participação no sequestro.

"Estamos (revisando) dentro da pasta de investigação, quem estava de guarda sobre a avenida, todo esse tipo de informação", indicou, acrescentando que a Promotoria Geral de Jalisco entregará os documentos dos interrogatórios à Procuradoria.

Jesús Alfredo Guzmán foi sequestrado junto a outros cinco homens em um exclusivo restaurante do turístico balneário de Puerto Vallarta, em um Estado convertido no reduto do sanguinário cartel Jalisco Nova Geração, identificado como suposto responsável pelo sequestro.

Os governadores de Jalisco e de Sinaloa, onde opera a organização de "El Chapo" Guzmán, advertiram nesta semana sobre potenciais vinganças, enquanto o pequeno Estado de Nayarit reforçou sua segurança. / AFP