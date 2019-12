Ataque a tiros em base militar de Pearl Harbor deixa um morto e ao menos três feridos

As autoridades de uma base militar no Havaí responderam nesta quarta-feira, 4, a relatos de um tiroteio no estaleiro naval de Pearl Harbor.

Informações sobre o ataque a tiros na Joint Base Pearl Harbor-Hickam chegaram por volta das 14h30 do horário local. O comandante Sean Robertson, porta-voz do Pentágono, confirmou na noite de quarta-feira que havia uma "situação de atirador ativo" em Pearl Harbor, mas não deu mais detalhes.

O ataque deixou um saldo de pelo menos três feridos, dois deles em estado crítico. As vítimas eram civis que trabalhavam para o Departamento de Defesa. O autor do ataque, que aparentemente era um marinheiro, cometeceu suicídio.

A base, na costa sul de Oahu, abriga a Força Aérea e a Marinha. O episódio aconteceu três dias antes do 78º aniversário do histórico ataque furtivo japonês à Base Naval em Pearl Harbor, considerado pelo ex-presidente Franklin D. Roosevelt um ataque "que viverá na infâmia".

O ataque matou mais de 2.300 americanos e devastou a frota da Marinha no Pacífico. Todos os navios de guerra do Pacífico, exceto um, estavam no porto naquele dia, incluindo o USS Arizona, que afundou.

Os destroços são agora um parque memorial. O Congresso declarou guerra ao Japão no dia seguinte ao ataque. Em 11 de dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram em guerra com a Alemanha e a Itália, aliados do Japão. O estaleiro onde foi relatado o tiroteio fica a cerca de 1,6 km do USS Arizona Memorial. /Com informações de The New York Times e AFP