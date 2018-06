Autoridades removem cerca de mil imigrantes de acampamento no norte Paris

PARIS - Cerca de mil imigrantes foram retirados nesta sexta-feira, 22, do acampamento que tinham ocupado há algumas semanas debaixo de uma linha externa do metrô de Paris no norte da cidade, indicou a Prefeitura da região.

Entre os imigrantes removidos - a maioria deles, homens -, há afegãos, eritreus e somalis, indicou uma porta-voz da Prefeitura, que disse não ter ainda o número definitivo de pessoas.

Todas essas pessoas devem ser conduzidas a diferentes albergues e centros de amparo, onde será oferecida a possibilidade de solicitarem o status de refugiados.

A porta-voz lembrou que desde o começo de junho de 2015, foram realizadas 26 operações deste tipo em Paris. / EFE e AFP