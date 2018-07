Autorizados novos domínios de Internet para empresas

Assim, em vez de um endereço eletrônico terminar por ".com" ou ".net", ele poderá terminar com o nome da empresa. A medida entrará em vigor no próximo ano. "Trata-se da maior mudança relacionada aos domínios na rede desde a criação do ''pontocom'', há 26 anos", afirmou Theo Hnarakis, diretor da Melbourne IT Digital Brand Services, empresa especializada em serviços de internet, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos.

Os novos domínios poderão ser categorizados, por exemplo, por assuntos como indústria, geografia e etnia, incluindo árabe, chinês ou outra determinação. Os analistas acreditam que as gigantes globais como Apple, Toyota e BMW, por exemplo, que atuam em várias regiões, poderão ser as primeiras a lançar endereços eletrônicos dentro dos novos domínios. As informações são da Associated Press.