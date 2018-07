Auxiliar de Berlusconi acusado de lançar carreira de 'Ruby' é preso em Milão

MILÃO - Dario "Lele" Mora, auxiliar e confidente do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, foi detido em Milão, disse nesta segunda-feira, 20, a agência de notícias LaPresse.

De acordo com a agência, promotores de Milão acusam Mora de falência fraudulenta. Mas o auxiliar também está envolvido em um outro caso, ligado a Berlusconi, no qual o premiê é acusado de pagar para fazer sexo com uma marroquina de 17 anos.

Mora teria ajudado a lançar a carreira da menina, que usa o nome artístico de "Ruby".

Segundo a LaPresse, os promotores suspeitam que Mora tenha desviado mais de 8 milhões de euros (US$ 12 milhões) da sua falida empresa, a Lmanagement.

No caso envolvendo "Ruby", promotores pediram ao juiz que indicie Mora e outros dois auxiliares de Berlusconi por terem recrutado a adolescente e várias outras mulheres para a prostituição.

Berlusconi e seus aliados negam ter cometido qualquer crime no caso Ruby.