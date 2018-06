Avalanche atinge estação de esqui nos Alpes franceses

PARIS - Uma avalanche atingiu na manhã desta terça-feira, 7, a estação de esqui de Tignes, nos Alpes franceses. Apesar de relatos iniciais apontarem que dezenas de pessoas teriam sido soterradas, as autoridades e a administração da estação afirmaram que depois de uma ampla operação de busca e resgate nenhuma vítima foi encontrada.

"Vários esquiadores foram atingidos e receberam os cuidados por parte de funcionários do resort. Equipes de emergência foram enviadas de imediato. Após as operações de buscas, não há registro de vítimas", disse o resort de Tignes em comunicado.

O deslizamento de neve foi registrado às 9h50 (6h50 em Brasília) na pista de esqui La Carline, fazendo com que toda a área do resort fosse isolada e as autoridades fossem acionadas. Imagens de emissoras francesas mostraram que as condições climáticas na região eram ruins e a visibilidade continuava baixa na região da estação.

Na segunda-feira, os serviços de previsão meteorológica alertaram para o risco de avalanche em regiões montanhosas em razão das recentes nevascas e dos ventos fortes. Em Tignes, o risco de avalanche de acordo com a previsão continua em 4 numa escala de 0 a 5. O resort afirmou, porém, que partes laterais da area de esqui permaneceriam abertas.

No mês passado quatro esquiadores morreram no mesmo resort em consequência de outra avalanche. Além disso, em 18 de janeiro um hotel na região central da Itália foi completamente soterrado pela neve, causando a morte de 29 pessoas. / AP, REUTERS e EFE