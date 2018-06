Avalanche deixa nove mortos na Caxemira paquistanesa

Os corpos dos nove homens, todos paquistaneses, foram recuperados e há uma operação de resgate em andamento para a busca de outros desaparecidos.

As vítimas estavam a pé quando ocorreu a avalanche e há relatos de que membros da equipe de resgate foram atingidos por um segundo deslizamento.

Avalanches e deslizamentos são comuns na Caxemira, região que se estende do Paquistão à Índia. Em abril, uma avalanche ocorrida no glaciar de Siachen, no lado paquistanês da Caxemira, deixou 140 pessoas mortas, incluindo 129 soldados. As informações são da Associated Press.