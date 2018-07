Avalanche mata 9 alpinistas nos Alpes Franceses

A avalanche foi causada por um alpinista que acidentalmente rompeu um bloco de gelo. Um pedaço de 40 centímetros de profundidade então soltou-se e rolou montanha abaixo, criando uma massa de neve com 2 metros de profundidade e 50 metros de comprimento. Enquanto a camada de neve descia a encosta íngreme, diversos outros montanhistas conseguiram fugir em tempo.

Duas vítimas foram salvas pelas equipes de resgate, que freneticamente vasculharam a área utilizando helicópteros e cães farejadores. As buscas foram interrompidas ao anoitecer. Três britânicos, três alemães e dois espanhóis estão entre os mortos, confirmaram seus respectivos governos. Outras duas vítimas fatais são suíças, afirma a polícia na cidade montanhosa de Chamonix, França.

O Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental, é uma área popular entre alpinistas e turistas. Mas também é um local perigoso, com dezenas de mortes todo ano. As informações são da Associated Press