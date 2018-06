Cazeneuve afirmou que os esquiadores foram mortos perto da cidade de Ceillac, que fica 200 quilômetros ao norte de Nice, na fronteira com a Itália. A equipe de resgate, que conta com o auxílio de um helicóptero, iniciou a busca na tarde de sábado. Os corpos de quatro homens e duas mulheres foram encontrados no domingo pela manhã. Fonte: Associated Press.