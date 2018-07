Avalanche soterra 100 soldados no Paquistão Cerca de 100 soldados paquistaneses foram soterrados neste sábado, depois que uma avalanche atingiu uma base militar em uma geleira do Himalaia, na fronteira com a Índia, informou o exército do Paquistão. Helicópteros, cães farejadores e tropas foram designados para a remota geleira de Siachen em uma missão de resgate, segundo o comunicado militar. Porta-voz do exército, o general Athar Abbas disse não saber se havia sobreviventes.