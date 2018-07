Avalanche soterra mais de 100 soldados Uma avalanche atingiu ontem um acampamento militar paquistanês perto da geleira de Siachen, na fronteira com a Índia. A neve soterrou entre 100 e 150 soldados, segundo o Exército. Deslizamentos são comuns na região, localizada a 6,7 mil metros de altitude no norte da Caxemira, território disputado por Índia e Paquistão. O terreno é considerado o mais alto campo de batalha do mundo. Nos últimos anos, mais soldados morreram em razão de fenômenos naturais do que em combate.