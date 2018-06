Avança negociação para destruição de arsenal sírio A Albânia, localizada na Península Balcânica, no sudeste da Europa, está próxima de ser confirmada como o local para a destruição do arsenal químico da Síria. Nesta sexta-feira (15), a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) se reuniu para discutir um plano encabeçado pela comunidade internacional. O encontro foi suspenso duas horas depois do início para que as delegações dos países presentes trabalhassem no texto do acordo.