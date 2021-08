Avanço do Taleban até Cabul impressionou pela rapidez; veja cronologia da ofensiva militar

A chegada do Taleban até Cabul neste domingo, 15, foi o desfecho de uma impressionante ofensiva do grupo rebelde, que até pouco tempo estava restrito a apenas algumas regiões do país.

Em um curto espaço de tempo, os insurgentes realizaram uma campanha militar que impôs sucessivas derrotas às forças de defesa afegãs - que durante 20 anos receberam treinamento e recursos dos Estados Unidos e seus aliados da Otan -, resultando na conquista das maiores cidades do país, até a tomada da capital.

O avanço do Taleban foi planejado e bem-sucedido, e aproveitou o momento de retirada das tropas americanas do país. Apesar de negociações diplomáticas ainda estarem ocorrendo para evitar uma escalada desnecessária de violência, a campanha militar de reconquista do Afeganistão está praticamente concluída. Veja os momentos-chave da ofensiva.

Cronologia da campanha militar do Taleban