Avanço no Oriente Médio, retrocesso no restante da Ásia

Segundo os analistas, o risco de um confronto entre as potências asiáticas aumentou alguns graus - o que constitui uma grave preocupação para os EUA, porque tratados preveem que eles poderiam ser chamados para ajudar o Japão.

Ao mesmo tempo, as relações entre os principais aliados dos EUA na região, Japão e Coreia do Sul, deterioraram-se. A Coreia do Sul está contrariada com a atitude do Japão em relação ao seu passado colonial e quer de Tóquio mais arrependimento por ter usado coreanas como escravas sexuais na 2.ª Guerra. Isso complica o quadro estratégico do governo Obama, que pretende acelerar a criação do pivô americano na Ásia e fortalecer não apenas suas alianças, mas também convencer seus parceiros na região a colaborarem mais.

"A região toma um rumo muito problemático", disse Evans Revere, influente ex-diplomata americano e especialista em questões do Leste Asiático. "Esse é o resultado de disputas territoriais, questões históricas, rivalidades de longa data e incapacidade dos países de deixar de lado o passado e seguir aprimorando suas relações."

Como se as disputas menores não bastassem na região, Washington está às voltas com a ameaça representada pela imprevisível Coreia do Norte. O acordo orquestrado pelos EUA com o Irã, que prevê o congelamento temporário do programa nuclear de Teerã, serve para lembrar do impasse das negociações com Pyonyang.

Ao contrário do Irã, a Coreia do Norte já tem a bomba nuclear e existem evidências de que o desenvolvimento de armas prossegue. O vice-presidente Joe Biden tocará nesses assuntos quando viajar para Japão, China e Coreia do Sul na próxima semana, para mostrar que os altos escalões do governo continuam atentos à Ásia.

A Casa Branca informa que, em Pequim, Biden se reunirá com líderes chineses, incluindo o presidente Xi Jinping, e expressará os temores dos EUA a respeito do comportamento que a China vem adotando em relação aos vizinhos. O vice-presidente deixará claro também o firme compromisso dos EUA para com seus aliados e seu desejo de reduzir as tensões entre China e Japão, respectivamente a segunda e a terceira maior economia mundial.

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry não negligenciou a região, mas neste momento sua prioridade é o Oriente Médio, e provavelmente ela não mudará. Problemas internos dos EUA contribuíram para o entendimento de que a Ásia seria uma preocupação secundária para o governo.

Obama foi obrigado a cancelar uma viagem a quatro nações da região em outubro, em razão do fechamento parcial do governo americano e da ameaça de uma moratória da dívida. Sua viagem para a Ásia foi adiada para abril. O presidente estabeleceu a Ásia como prioridade de sua política externa quando assumiu o poder em 2009 e vem trabalhando ativamente para conseguir um compromisso da China. Sem ter mantido contato pessoal com os novos governantes, Obama procurou cultivar um relacionamento com o novo líder quando os dois se reuniram num resort da Califórnia, em junho.

Isso faz parte de uma estratégia para promover a cooperação entre as duas maiores economias do mundo e para impedir que sua rivalidade na região da Ásia-Pacífico desencadeie um conflito. Mas a declaração da zona de defesa aérea pela China, rejeitada por Japão, Coreia do Sul e Taiwan, provocou imediatas expressões de preocupação dos EUA. "Esse fato ameaça verdadeiramente os esforços para melhorar as relações (entre China e EUA)", disse Revere.

TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA