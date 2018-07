Museu exibe desenhos inéditos de Auschwitz O Museu Memorial de Auschwitz, na cidade alemã de Erfurt, colocou em exibição uma série de 32 desenhos inéditos do mais notório campo de concentração nazista. Os trabalhos foram feitos por um detento não identificado e encontrados por acaso em um dos crematórios. Os desenhos mostram cenas do horror cotidiano promovido no campo.