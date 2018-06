Aviação da França ataca posições de rebeldes A aviação francesa prosseguiu ontem nos bombardeios a posições de insurgentes islâmicos no território controlado por eles no norte do Mali, abrindo caminho para o avanço do Exército malinês, segundo o enviado especial do Estado ao país, Lourival Sant'Anna. Um morador de Ansongo, perto da fronteira com o Níger, disse à agência alemã DPA que os militantes deixaram a cidade, em razão dos ataques. Na cidade de Timbuctu, uma das mais importantes sob controle rebelde, posições dos insurgentes também foram bombardeadas ontem.