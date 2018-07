Aviação israelense bombardeia prédios da cúpula do Hamas na Faixa de Gaza Aviões israelenses bombardearam ontem edifícios do governo do Hamas em Gaza, entre eles o escritório do premiê palestino e líder do grupo islâmico, Ismail Haniyeh. No principal prédio destruído na quarta noite da operação Pilar de Defesa, Haniyeh recebeu na sexta-feira o primeiro-ministro egípcio, Hesham Kandil, mais um sinal do controle das forças israelenses sobre os pontos estratégicos do território palestino. Israel mantém tanques cercando a fronteira, prontos para uma ação por terra.