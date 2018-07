Aviação turca ataca bases rebeldes curdas no norte do Iraque

ANCARA - Jatos da Turquia bombardearam na segunda-feira, 2, bases rebeldes curdas no norte do Iraque e no sudeste da Turquia, apenas um dia depois da vitória do presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições legislativas de domingo, afirmou o Exército.

"Os refúgios e os depósitos de armas da organização terrorista - como a Turquia se refere ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) - situados em Hakkari e no norte do Iraque foram destruídos em uma operação aérea", declarou o Estado-Maior em comunicado publicado em seu site.

Segundo o comunicado, entre os alvos da aviação turca estavam abrigos fortificados, bunkers subterrâneos e depósitos de armas em seis locais, que incluem as Montanhas Qandil, sede da liderança curda.

Os bombardeios ocorrem apenas um dia após o conservador Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, conquistar a maioria absoluta na eleição legislativa. Durante a campanha eleitoral, o premiê turco, Ahmet Davutoglu, e Erdogan prometeram a implementação de uma política linha dura contra o PKK.

Os confrontos entre os rebeldes turcos e as forças de segurança do governo foram retomadas no fim de julho - rompendo definitivamente com a frágil trégua em vigor desde 2012 - no sudeste do país, de maioria curda, e já deixaram um grande número de mortos. / AFP e REUTERS