Um jato US Drone disparou mísseis na vila Tappi Khun Khel, na divisa do Paquistão com o Afeganistão, deixando uma vítima, de acordo com informações da Associated Press. O incidente ocorreu em uma região conhecida por contar com militantes do Talebã e da Al-Qaeda. De acordo com representantes inteligência paquistanesa, uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas.