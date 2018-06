Avião argelino desaparece após decolar de Burkina Faso

ARGEL - A companhia argelina Air Algerie anunciou nesta quinta-feira, 24, que perdeu contato com um avião com 110 pessoas a bordo que fazia o trajeto entre Uagadugu, em Burkina Faso, e Argel, segundo a agência estatal "APS". Em um comunicado, a companhia argelina disse que os serviços de navegação aérea entraram em contato com o voo AH 5017 pela última vez 50 minutos após a decolagem da capital de Burkina Faso. / EFE