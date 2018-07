Avião cai em supermercado e fere 5 na Flórida Um pequeno avião bimotor caiu e se chocou em chamas contra um supermercado em um centro comercial no Estado da Flórida (EUA), na noite de segunda-feira, ferindo cinco pessoas e levando os consumidores a correrem assustados do local, disseram as autoridades. O acidente ocorreu no em DeLand e três dos feridos estão em situação crítica. A queda do avião foi reportada às 19h20, disse o xerife do condado de Volusia. Segundo algumas pessoas que estavam no local e conseguiram ver o acidente, o avião mostrou sinais de problemas momentos antes de atingir o teto do supermercado.