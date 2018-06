Avião cai em Taiwan após tentar fazer um pouso de emergência

(Atualizada às 16h55) TAIPEI - Dezenas de pessoas morreram nesta quarta-feira, 23, quando um avião da TransAsia Airways caiu ao tentar fazer um pouso de emergência na ilha de Penghu, a oeste de Taiwan. O voo GE222 havia saído de Kaohsiung e tinha como destino a ilha de Makong, mas foi surpreendido por uma tempestade originada pela passagem do tufão Matmo, que atravessou a região durante o início da manhã.

De acordo com o Ministério dos Transportes de Taiwan, 47 pessoas morreram e 11 ficaram feridas quando a aeronave, modelo ATR 72-500 com capacidade para 70 passageiros, caiu já pegando fogo em meio a residências. Segundo as autoridades, dois passageiros eram franceses e o restante, taiwaneses.

Depois de uma primeira tentativa de aterrissagem frustrada, o piloto pediu uma nova autorização para tentar pousar a aeronave. Em seguida, o contato foi perdido com a torre de comando. O avião caiu em Penghu e, de acordo com testemunhas, estava em chamas antes de atingir o solo.

“A torre de controle perdeu contato com o avião pouco depois de pedirem para dar uma volta (para tentar pousar novamente)”, declarou a uma emissora de TV His Wen-guang, porta-voz dos bombeiros de Penghu. A mesma reportagem afirmou que o avião se chocou contra duas casas após uma aterrissagem frustrada.

“A condições eram de tempestade durante o acidente”, disse His. “Enviamos 11 pessoas com lesões do local do acidente para o hospital. Alguns edifícios adjacentes à pista de pouso pegaram fogo, mas não havia ninguém dentro no momento e o fogo foi contido.”

Penghu, um arquipélago de 64 ilhotas, é um ponto turístico popular que fica cerca de 150 quilômetros a sudoeste da capital de Taiwan, Taipei. / AP, EFE e REUTERS