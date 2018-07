Hewa Bora, que significa "ar fresco" em swahili, tem histórico de acidentes aéreos. Em 2008, um de seus DC-9 se chocou contra um mercado depois de não conseguir decolar do aeroporto de Goma, também no país, matando pelo menos 40 pessoas. Em setembro daquele mesmo ano, um avião da Hewa Bora com 17 pessoas a bordo caiu por causa do mau tempo, matando todos os ocupantes. As informações são da Associated Press.