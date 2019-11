Avião cai no Congo e pelo menos 27 morrem

Pelo menos 27 corpos foram encontrados no local onde um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, 24, em Goma, cidade ao leste da República Democrática do Congo. O acidente ocorreu em uma região densamente povoada nas proximidades do aeroporto da cidade.

O avião da companhia Busy Bee transportava 19 pessoas, de acordo com a empresa, e atingiu ao menos uma casa no bairro de Mapendo. Além dos passageiros, moradores do local provavelmente estão entre as vítimas do acidente da aeronave modelo Dornier-228. As equipes de resgate ainda não forneceram um balanço preciso com informações sobre as vítimas, entre passageiros e residentes.

"Havia 17 passageiros a bordo e dois tripulantes", disse à AFP Héritier Said Mamadou, responsável da Busy Bee.

A aeronave faria o trajeto Beni-Butembo, 350 km ao norte de Goma. Aind anão há laudo sobre a causa do acidente, mas o governador de Kivu do Norte, Carly Nzanzu Kasivita, disse em comunicado que o piloto "errou na decolagem". / AFP e Reuters