Avião cai nos Alpes franceses e mata cinco pessoas da mesma família

Um avião caiu neste sábado pouco depois de decolar de um aeroporto perto dos Alpes franceses, matando as cinco pessoas a bordo, segundo autoridades. O avião bimotor atingiu um morro e caiu numa floresta, em uma área desabitada nos arredores de Grenoble, cidade que é porta de entrada para os resorts alpinos do sudeste da França.

Uma autoridade local disse que o piloto estava voltando com sua mulher e três filhos para o Marrocos, aparentemente depois de passar férias na França.

O avião decolou no sábado à tarde do aeroporto de Grenoble e rapidamente desapareceu do radar. De acordo com a autoridade, o tempo estava bom e as causas do acidente estão sendo investigadas. As informações são da Associated Press.