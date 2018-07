Avião cai sobre área residencial na Nigéria em pelo menos 153 pessoas morrem

LAGOS - Um avião comercial com 147 passageiros e 6 tripulantes caiu neste domingo em Lagos, na Nigéria, durante a aterrissagem. O diretor da autoridade de aviação civil do país, Donald Demuren, disse que a aeronave MD-83 da companhia nigeriana Dana Air explodiu após chocar-se contra um prédio e não há sobreviventes.

Moradores disseram que viram edifícios em chamas, o que indica a probabilidade de haver várias vítimas no bairro residencial de Iju, nos arredores da cidade. Segundo as primeiras informações, o avião perdeu o controle quando tentava pousar no aeroporto de Lagos, após um voo de 60 minutos vindo de Abuja. O tempo estava bom e o céu estava limpo no momento da queda.

Segundo fontes citadas pelo jornal nigeriano The Sun, o avião colidiu contra um prédio e se partiu em dois. Vários imóveis foram afetados, incluindo uma igreja. A redes de TV mostraram imagens da fuselagem do avião envolvida em chamas e fumaça.

A tragédia em Lagos foi o segundo acidente envolvendo um avião nigeriano ontem. Em Acra, capital de Gana, dez pessoas morreram após a queda de um avião de carga que vinha de Lagos. A aeronave não conseguiu pousar e atingiu um micro-ônibus, matando todos que estavam dentro do veículo.

Os quatro tripulantes, entre eles os dois pilotos, sobreviveram. A polícia e os bombeiros isolaram o local.

Os destroços do avião, um Boeing 727 da companhia Allied Air, podiam ser vistos perto do aeroporto, com a parte traseira e as asas arrancadas, juntamente com as ferragens do micro-ônibus.