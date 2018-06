Avião cai sobre casas perto de aeroporto em Connecticut

A queda do avião movido a hélice provocou o desabamento parcial e o incêndio em duas casas nas proximidades do aeroporto Tweed New Haven. Os desaparecidos são uma pessoa que estava no avião e as duas crianças, com idades de 1 e 13 anos, informou Joseph Maturo, prefeito de East Haven.

"Ainda não recuperamos ninguém até agora e presumimos que o resultado será ruim", declarou o chefe dos bombeiros de East Haven, Douglas Jackson.

A aeronave, um Rockwell International Turbo Commander 690B, decolou do aeroporto Teterboro Airport, em Nova Jersey e caiu às 11h25 (horário local), segundo a Administração Federal de Aviação.

Segundo Lori Hoffman-Soares, diretora do aeroporto Tweed, o piloto estava em comunicação com o controle de tráfego aéreo e não emitiu um pedido de socorro. Fonte: Associated Press.