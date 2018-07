Avião colide com prédio de hospital e mata 4 nos EUA Dois adultos e duas crianças morreram após um pequeno avião atingir um prédio de um hospital em Watsonville, Califórnia, nos Estados Unidos. Inicialmente, as autoridades haviam informado que duas pessoas haviam morrido no acidente ocorrido na noite de ontem na área do Hospital Comunitário Watsonville. O avião atingiu um prédio administrativo que estava vazio e nenhuma pessoa que estava no local ficou ferida.