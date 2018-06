Avião colide com prédio na África do Sul A asa de um Boeing 747 da British Airways colidiu com um prédio em Joanesburgo, capital da África do Sul. O acidente deixou quatro pessoas levemente feridas. Segundo a Autoridade de Aviação Civil sul-africana, o avião se preparava para decolar do aeroporto OR Tambo na noite de domingo, com destino a Londres.