Avião com 10 pessoas a bordo está desaparecido no Quênia

NAIRÓBI - Um avião da companhia aérea queniana Fly540 que transportava oito passageiros e dois membros da tripulação desapareceu na tarde de terça-feira, 5, em um parque nacional do sudoeste do Quênia. De acordo com veículos de imprensa locais, a aeronave retornava a Nairóbi.

Por enquanto, não se sabe se os oito passageiros e as duas mulheres que conduziam o pequeno avião estão vivos. Segundo o jornal "The Standard", um cidadão americano estaria entre os passageiros. Em comunicado publicado na terça-feira, a companhia disse que "até o momento não sabemos a localização ou a condição da aeronave e seus tripulantes", segundo publica hoje o jornal local "The Star".

Agentes da polícia, do Serviço de Conservação da Vida Selvagem do Quênia (KWS, sigla em inglês) e outros serviços de resgate estão realizando tarefas de busca no Parque Nacional de Aberdare, a 60 quilômetros da capital, onde supostamente o sinal da aeronave foi perdido.

A aeronave, um modelo CS208 da East Africa Safari Air Express - subsidiária da companhia Fly540 - com capacidade para 12 passageiros, viajava da cidade de Kitale para o Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, quando a torre de controle perdeu o sinal, às 17h (hora local). /EFE