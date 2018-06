Avião com 100 militares é forçado a pousar, diz jornal Um avião da Fly Dubai fretado pelas forças de ocupação do Afeganistão foi obrigado pela Força Aérea do Irã a pousar em território iraniano com cerca de 100 militares dos EUA a bordo, disseram fontes norte-americanas citadas pelo Washington Post. O avião ia da base aérea norte-americana de Bagram, no Afeganistão, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.