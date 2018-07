Avião com 150 cai sobre prédio na Nigéria

Um avião de passageiros com cerca de 150 pessoas a bordo se chocou com um edifício na maior cidade da Nigéria neste domingo.

O avião da Dana Air atingiu o prédio antes de explodir, segundo testemunhas.

A aeronave comercial voava da capital nigeriana, Abuja, para Lagos.

Equipes de resgate operam no local e buscam possíveis sobreviventes.

Mas autoridades locais disseram não acreditar que algum passageiro possa ter sobrevivido ao acidente.

O acidente aconteceu no bairro de Iju, densamente povoado, ao norte do aeroporto de Lagos.

Jornalistas no local afirmam que parte do avião podia ser vista no prédio de apartamentos e vários corpos estavam visíveis por entre os destroços.

O avião não parece ter entrado de frente no edifício, mas sim "de barriga", avançando depois sobre uma loja de mobílias e outras construções.

Bombeiros também tentam apagar focos de incêndio que se formaram.

Histórico

Uma investigação para apurar as causas do acidente foi iniciada.

O clima no momento do acidente estava encoberto, mas não ocorria um dos fortes temporais que costumam atingir a cidade.

Em maio, um avião da mesma empresa, talvez a mesma aeronave que se acidentou, apresentou um problema técnico e foi forçada a fazer um pouso de emergência em Lagos.

Como outros países africanos, a Nigéria tem um histórico de acidentes aéreos, embora o número de desastres tenha diminuído desde 2005.

A Dana Air opera aviões Boeing MD-83 para cidades ao redor da Nigéria.