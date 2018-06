Avião cai em shopping na Austrália e deixa 5 mortos

MELBOURNE, AUSTRÁLIA - Um piloto australiano e quatro turistas americanos que estavam em férias morreram em um acidente aéreo nesta terça-feira, 21, em Melbourne, na Austrália. O avião que os transportava, um bimotor Beechcraft Super King Air, teve uma pane elétrica ao decolar e se chocou contra um shopping center, que não estava aberto ao público no momento da queda, causando um incêndio, segundo fontes oficiais.

A embaixada dos EUA em Camberra confirmou que quatro dos mortos eram cidadãos americanos. Os texanos Greg Reynolds De Haven e Russell Munsch haviam sido identificados como vítimas por seus parentes em redes sociais. O piloto era Max Quartermain, proprietário da companhia de charter aéreo Corporate and Leisure Travel.

A aeronave se dirigia à Ilha King, na Tasmânia, e caiu pouco após decolar às 9h locais (19h de segunda-feira em Brasília) do Aeroporto de Essendon, o segundo mais importante de Melbourne.

O piloto emitiu um alerta quando decolava, segundo declaração do superintendente da polícia de Victoria, Mick Frewen, explicando que aparentemente se tratou de "uma falha catastrófica do motor".

A polícia afirmou que nenhuma pessoa do centro comercial ficou ferida. No entanto, diversas testemunhas, em estado de choque, tiveram de ser atendidas. / ASSOCIATED PRESS e EFE