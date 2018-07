Avião com alpinistas cai a caminho do Everest Um avião que levava alpinistas para o Monte Everest atingiu um pássaro e caiu ontem logo após decolar do aeroporto de Katmandu, capital do Nepal. As 19 pessoas a bordo morreram. "O piloto relatou problemas dois minutos após a decolagem e, aparentemente, tentou retornar", disse Ratish Suman, funcionário do aeroporto. O avião atingiu um abutre e caiu a 500 metros da pista (foto). Os mortos eram sete britânicos, cinco chineses e sete nepaleses, entre eles, os três integrantes da tripulação. Até ontem, soldados e policiais ainda procuravam corpos e documentos de vítimas.