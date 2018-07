Segundo a Emirates, o voo, proveniente de Bangcoc com destino a Dubai, foi desviado para Hyderabad, na Índia. A empresa afirmou que todos os 410 passageiros a bordo deixaram a aeronave com segurança.

A Emirates é uma das inúmeras companhias aéreas que utilizam o A380, o maior avião de passageiros do mundo. As informações são da Associated Press.