Avião com dez pessoas a bordo cai na Colômbia

BOGOTÁ - Um avião com dez pessoas a bordo, entre elas uma criança, caiu na tarde de sábado, 6, em uma região de selva no sul da Colômbia, conforme informou a autoridade aeronáutica do país.

A aeronave de matrícula HK-4755 PA do tipo Navajo, que pertence à empresa Láser, se acidentou após decolar do município de Araracuara, no estado de Caquetá. Os destroços da aeronave foram encontrados em Puerto Santander, município na região da selva amazônica.

As autoridades aeronáuticas da Colômbia ainda não informaram a situação dos passageiros, mas acreditam que exista pouca possibilidade de encontrar sobreviventes.

(Com informações das agências EFE e AFP)