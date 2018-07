Avião com mais de 120 pessoas a bordo cai no Paquistão

Um avião caiu no Paquistão nesta sexta-feira com 127 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, segundo informações do governo paquistanês.

O acidente com a aeronave da companhia aérea local Bhoja Air ocorreu durante o pouso no aeroporto da capital paquistanesa, Islamabad.

Informações não confirmadas dão conta de que o avião, que fazia um voo doméstico proveniente de Karachi, teria explodido pouco após a queda.