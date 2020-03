Avião com oito passageiros pega fogo em aeroporto nas Filipinas

MANILA, Filipinas - Um avião que transportava oito pessoas pegou fogo neste domingo, 29, enquanto tentava decolar do aeroporto de Manila, capital das Filipinas, com destino ao Jãpão. Segundo autoridades locais, todos os passageiros morreram.

O avião, que tinha a bordo seis membros da tripulação e dois passageiros, estava em uma missão médica para levar um paciente para Tóquio. A aeronave pegou fogo ao chegar no fim da pista de decolagem, disse Ed Monreal, gerente do aeroporto.

"Não há nenhum sobrevivente", Monreal disse em entrevista coletiva.

Duas das vítimas eram estrangeiras - uma americana e um canadense - os outros seis eram filipinos. Monreal afirmou que não poderia divulgar o nome das vítimas até que os familiares fossem informados.

A Autoridade de Aviação Civil das Filipinas disse em nota que o avião, um Agusta WW2, teve um "problema técnico" não especificado.

Três horas após o acidente, os corpos das vítimas ainda estavam sob os destroços. Autoridades do aeroporto esperam a chegada da polícia para fazer a perícia do local da queda. A pista principal do aeroporto foi fechada por conta do acidente. O aeroporto está funcionando com número de funcionários reduzido após o governo impor isolamento para combater a disseminação do novo coronavírus.