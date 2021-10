Avião com paraquedistas cai e deixa mortos e feridos na Rússia

Um avião que transportava 22 pessoas caiu na cidade de Menzelinsk, na Rússia, neste domingo, 10, e deixou ao menos 16 mortos e seis pessoas gravemente feridas. De acordo com o Ministro da Saúde russo, estavam a bordo 20 paraquedistas e dois membros da tripulação.

Segundo o governardor da República do Tartaristão, quando a aeronave estava a uma altura de 70 metros, os pilotos reportaram uma falha no motor e tentaram um pouso de emergência perto da cidade de Menzelinsk, mas uma das asas do avião atingiu um veículo durante o pouso.

O avião de modelo L-410 pertencia a um aeroclube da cidade de Menzelinsk. O Comitê de investigação russo abriu uma investigação criminal para apurar suspeita de violação de medidas de segurança. /REUTERS.