Avião com paraquedistas cai na Ucrânia e mata 5 Um pequeno avião que transportava paraquedistas caiu próximo à capital da Ucrânia durante uma tempestade, matando 5 pessoas e ferindo outras 13, de acordo com autoridades locais. O avião, de modelo L-140, tentou fazer uma aterrissagem de emergência durante uma forte chuva com ventos de alta velocidade no aeroporto de Borodyanska, a cerca de 30 quilômetros a oeste de Kiev, de acordo com o Ministério de Emergência.