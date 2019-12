Avião com passageiros brasileiros cai sobre casa na Argentina e ocupantes sobrevivem

Um avião de pequeno porte com quatro passageiros brasileiros caiu na noite de quinta-feira, 5, sobre uma casa na cidade de Buenos Aires, segundo informações do jornal argentino Clarín.

A aeronave saiu de Porto Alegre e caiu perto do Aeroporto Internacional de San Fernando, pouco depois de declarar emergência por falta de combustível.

O piloto perdeu o controle do avião perto da pista do aeroporto, arrastando cabos de energia.

Ainda de acordo com o Clarín, a residência estava vazia no momento do acidente e os passageiros puderam sair sem ferimentos.