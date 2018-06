Avião com turistas italianos desaparece na Venezuela

O ministro do Interior da Venezuela, Néstor Reverol, disse que o desaparecimento foi declarado horas depois de a aeronave decolar ontem de Los Roques, um arquipélago localizado no Caribe venezuelano. Segundo Reverol, o avião tinha como destino o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas.

O avião levava quatro turistas italianos, que passaram o Natal e o ano-novo em Los Roques, e dois tripulantes venezuelanos. Entre os turistas estavam Vittorio Missoni e sua esposa, além de dois amigos do casal. As informações são da Associated Press.