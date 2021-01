Avião desaparece do radar na Indonésia após decolagem

JACARTA - Um avião da companhia Sriwijaya Air, com mais de 60 pessoas a bordo, perdeu contato com a torre de controle após decolar do aeroporto de Soekarno-Hatta, próximo à Jacarta, capital da Indonésia, na manhã deste sábado, 9. Segundo a mídia local, a aeronave tinha como destino Pontianak, capital da província de West Kalimantan.

De acordo com o serviço de monitoramento de radares Flightradar24, o voo SJ182 "perdeu mais de 10 mil pés de altitude (cerca de 3 mil metros) em menos de um minuto, cerca de 4 minutos após a decolagem".

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

A aeronave, um Boeing 737-500, tem 27 anos de uso. Segundo a companhia Sriwijaya Air, terceira maior do país, 56 passageiros e 6 membros da tripulação estavam à bordo do voo. O trajeto tinha duração estimada de 90 minutos. A empresa disse que está reunindo mais informações sobre o voo antes de emitir um comunicado detalhado. A Sriwijaya Air é uma das aéreas de baixo custo da Indonésia e faz trajetos para dezenas de destinos domésticos e internacionais.

De acordo com Adita Irawati, porta-voz do Ministério dos Transportes da Indonésia, o avião decolou às 4h36 da manhã no horário de Brasília. "O desaparecimento do avião está em investigação neste momento", disse ela. Uma operação de busca e resgate está em andamento.

Agus Haryono, oficial da agência de resgate local, disse à Reuters que a equipe de buscas encontrou destroços no mar ao norte de Jacarta, mas ainda não é possível confirmar se são partes do avião desaparecido.

A Indonésia, maior país formado por arquipélagos, com mais de 260 milhões de habitantes, tem sido castigada por acidentes terrestres, marítimos e aéreos por conta da superlotação em balsas, infraestrutura antiga e frágeis padrões de segurança.

Em outubro de 2018, um Boeing 737 MAX da companhia Lion Air, modelo diferente do que está desaparecido, caiu no Mar de Java poucos minutos após decolar de Jacarta, deixando 189 mortos. /REUTERS e AP